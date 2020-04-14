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Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın annesi vefat etti

Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın nanesi vefat etti. Bir süre önce kalp krizi geçiren ve taburcu olan merhume Çardak, hayata tutunamadı