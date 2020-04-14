Bizler de merhumeye Allah'tan rahmet, Çardak ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Huri Çardak’ın cenazesi 13.00’te Karaköprü Mahallesi Orhangazi Caddesi no 23’teki evinin önünden kaldırılacak.
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Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın annesi vefat etti
Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak’ın nanesi vefat etti. Bir süre önce kalp krizi geçiren ve taburcu olan merhume Çardak, hayata tutunamadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz