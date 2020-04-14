Merak edilen belgesel ücretsiz olarak yayınlandı.

Kocaeli’de merkez üssü Gölcük olan 7.4 şiddetindeki büyük depremin üzerinden 21 yıl geçti. Binlerce kişinin ölümüne, on birlerce kişinin yaralanmasına sebep olan büyük felaketin sonucunda onlarca çocuk ise ortadan kaybolmuş ve bir daha aileleri onlardan haber alamamıştı. Yönetmenliğini Berk Erözer’in yaptığı 45 Saniye isimli film kayıp ailelerinin çocuklarına kavuşma çabalarını ve süren umutlarını konu alıyor.

ÜCRETSİZ İZLEYEBİLİRSİNİZ

Yönetmen Berk Erözer koronavirüs salgını nedeniyle film festivallerinin ertelendiği şu günlerde "45 Saniye" filmini evde izlemek isteyen seyircilerin YouTube ve Vimeo gibi dijital platformlardan ücretsiz olarak izleyebileceklerini belirtti.