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Yılmaz'dan YÖK'e çağrı: ''Kocaeli 3. devlet üniversitesini bekliyor''

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz önceki gün TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda onaylanan Kocaelinde kurulacak “Kocaeli Sağlık ve Teknolojileri Üniversitesi” üzerine komisyonda söz aldı
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Komisyon üyesi olan Yılmaz ilk olarak kurulacak olan üniversite için Kocaeli ilinin seçilmesinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra komisyon üyelerine ve YÖK yetkililerine çağrıda bulunan Mehmet Akif Yılmaz, kurulan Üniversitenin Vakıf Üniversitesi yani Özel Üniversite olduğunu, Kocaeli’nin esas beklentisinin 3. Bir Devlet üniversitesi kurulması olduğunu dile getirdi.


Mehmet Akif Yılmaz’ın konuşması şu şekilde;
 
“Kocaeli için önemli çünkü bir ilk, ilk defa Kocaeli’de bir vakıf üniversitesi ihdas ediliyor. Bu noktada, hem seçildiği alan, ihtisas alanı itibarıyla hem de Kocaeli’yi tercih etmeleri bakımından hem mütevelli heyetini hem de YÖK temsilcilerini, Yükseköğretim Kurulumuzu tebrik ediyorum.
Tabii, Kocaeli’de mevcut, şu anda iki devlet üniversitemiz var; biri, hepinizin malumu, yirmi yedi yıllık geçmişiyle, 83 bine varan öğrencisiyle Kocaeli Üniversitemiz, diğeri de Gebze bölgesindeki, gerçekten, teknik alanda çok kısa zamanda Türkiye’de sayılı üniversiteler arasına giren Gebze Teknik Üniversitemiz. Bu iki üniversitemiz eğitimde öncü üniversiteler ama ihdas etmiş olduğumuz bir vakıf üniversitesi. Kocaeli halkının genelinin beklentisini karşılayacak, paralı olduğu için bütün öğrencilerimize hitap eden bir üniversite olmayacak maalesef. Ben burada, bu kuruluş vesilesiyle Kocaeli’nin bir üçüncü devlet üniversitesini beklediğini hem YÖK yetkililerine hem Komisyonumuza arz etmek istiyorum. Zira, geçen dönemde malumunuz, hep birlikte birçok yeni üniversite ihdas ettik, bunun da gerekçeleri belliydi; öğrenci nüfusunun fazlalığı, daha işlevsel hâle dönüştürülmesi. Bu manada, Kocaeli Üniversitesi de öğrenci nüfusu itibarıyla Türkiye genelinde ilk 10’a giriyor. Bu noktada, yeni bir üniversitenin Kocaeli Üniversitesinden doğması, devlet üniversitesinin doğması bizim için çok önemli.

Bu üniversite de elbette ki yeni bir üniversite olmasıyla eğitim alanında bizim için önemli. Alanının sağlık ve teknoloji olarak belirlenmesi de Kocaeli için çok büyük önem arz ediyor. Zira, hepinizin malumu, Kocaeli sanayinin, üretimin, teknolojinin başını çeken adeta Türkiye ekonomisinin kalbi olan bir şehir ve yıllar yılı bu yükün getirdiği her türlü çevre ve insan sağlığı yükünü ciddi manada taşıyan bu sorunlarla boğuşan bir şehir. Sağlık seçilmesi teknolojide de bilişim vadisiyle şu anda hem ar-ge hem teknoloji üretiminde öncü olmaya aday bir şehirde teknolojinin de seçilmesi önemli oldu bizim için.“

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