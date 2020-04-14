Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:"Fabrikalar kapanmayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

TÜM ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

Covid-19 ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir.Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır.”