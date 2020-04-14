Derince’ye yapılacak 250 yataklı hastanenin arazisi hazırlandı

Derince'ye bağlı İbni Sina Mahallesi’nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümü, yapılması planlanan hastane için hazırlandı.
250 YATAKLI HASTANE 45 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane inşaatına başlanacak. Koronavirüs tedavisinde kullanılacak 250 yataklı hastanenin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz