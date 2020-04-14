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Sırasöğütler’de yaya geçidi tamamlandı

Sırasöğütler Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen talepler sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlayan dere üstündeki yaya geçidi kısa sürede tamamlandı
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Vatandaşların sıkıntılarını dinleyip not almaya ve çözüme kavuşturmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir talebi daha çözüme kavuşturdu. Yıllardır Sırasöğütler Mahallesi’nde dere üstünde yaya geçidi olmadığı için karşıya geçişlerde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, zaman zaman insanların dereye düşerek yaralandıklarını ifade etmişti. Dere üstüne yaya geçidi isteyen vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Başkan Muzaffer Bıyık, ekiplere talimat vererek bir an önce yaya geçidinin yapılmasını istedi.

VATANDAŞA DOKUNAN İŞLER YAPACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Sırasöğütler Mahallesi’nde dere üstünde yaya geçidi çalışması kısa sürede başlayarak tamamlandı. Çevre düzenlemesinin kaldığı yaya geçidinde başkan yardımcılarıyla birlikte çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşa dokunan işlere imza atmak istediklerini ifade ederek “Mahalle sakinlerimizden dere üstüne yaya geçidi talebi vardı. Karşıya geçişleri kolaylaştırmak için vatandaşımızın haklı talebini kısa sürede tamamladığımız için mutluyuz. Göreve gelirken Darıcalıların hayatına dokunan ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran işler yapacağımıza söz vermiştik. Dere üstünde yaya geçidini de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına kısa sürede tamamladık. Dere ve dere kenarı ile ilgili de proje üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Bugün 13:15 TSİ - Gündem

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