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Kartepeli miniklerden ''EVDEKAL'' çağrısı

Covid-19 önlemleri kapsamında #EvdeKal çağrısına Karetpeli miniklerde destek verdi
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde gece-gündüz devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan #EvdeKal çağrısına Kartepeli miniklerde katıldı.

 MİNİKLER BÜYÜKLERİNE ÖRNEK OLUYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan Kartepeli minikler yaptıkları resimler ile #EvdeKal çağrısında bulunarak büyüklerine seslendi. Evlerinde yaptıkları resimleri camlara asan minikler büyüklerine örnek oluyor.

SÜREKLİ VE DÜZENLİ DEZENFEKSİYON

Kartepe Belediyesi ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini kuyu suları ile mahalle, cadde ve sokakları, toplu taşıma araçlarını, konutları, iş yerlerini, polis noktalarını, taksileri, cami çevrelerini, sağlık ocaklarını, fabrikalarda rutin olarak devam ediyor.

RESİMLERİYLE MESAJ VERDİLER

Kartepeli miniklerin çağrısına destek veren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe Belediyesi olarak titizlikle dezenfekten çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hemşehrlerimizin sokağa çıkma yasağı ilçemiz genelinde titizlikle uyulmakta ve güvenlik güçlerimizle işbirliği içerisinde kontrolleri yapılmaktadır. yerine getirilmektedir. Kartepeli miniklerimizin Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek vermeleri geleceğimizin umudu olan çocuklarımız ve yarınlarımız adına mutlu etmiştir” açıklamasında bulundu.          

Bugün 13:35 TSİ - Gündem

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