Kocaeli Tabipler Odası'ndan sağlık kuruluşlarına tıbbi malzeme desteği

Bu kapsamda 4000 Adet 3 katlı cerrahi maske, 200 adet tek kullanımlık önlük, 100 adet siperlik, 500 adet tek kullanımlık tulum, 100 adet temassız alından ateş ölçer, 200 adet pulse oksimetre ve 500 adet N95 ventilli maske ( FFP2) odamız tarafından tutanak karşılığı kabul edilmiştir.

SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞTIRILDI

Oda olarak Koronavirüs salgının başından beri kurduğumuz “Covit 19 izlem ve takip gurubu” muzla Kocaeli’ndeki hastanelerdeki servislerde takip edilene vaka sayıları, yoğun bakım doluluk oranları, entübasyon (suni solunum) bağlılık oranları , izole ve karantinada olan hasta sayılarına ile hekim ve sağlık personeli sayısına göre belirlediğimiz gerçekçi ihtiyaç listelerine göre adil olarak bu ekipmanların sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağladık.

KISA ZAMANDA AİLE HEKİMLERİNE ULAŞTIRILACAK

Bu kapsamda hastane Oda birim sorumluları kanalıyla Seka Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Gölcük Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçtiğimiz hafta içerisinde teslim edilmiştir. Malzemelerin bir kısmı ilimizde ihtiyacı olan , Aile Sağlığı Merkezlerine ( ASM ) gönderilmek üzere talep toplama işlemleri devam etmekte olup, en kısa zamanda aile hekimlerine ulaştırılacaktır.

HASTA KAYBININ ÖNLENMESİNE FAYDA SAĞLAYACAK

Bundan sonra da gerek ulusal ve gerekse de yerelden gelecek tıbbi malzeme bağışlarıyla, uzun soluklu bu mücadelede Oda olarak ilimizdeki, hastanelere ve ASM’lere desteğimiz devam edecektir.Bu amaçla Kocaeli Tabip Odası’na ve dolayısıyla hastanelere yapılacak tıbbi malzeme bağış ve destekleri, ilimiz yerelinde koranavirüs salgınıyla mücadelede ve hasta kaybımızın önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.