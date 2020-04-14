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Kocaeli’de kaç kişi af yasasından faydalanacak?

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen yeni af yasası kapsamında Kandıra Cezaevi’nde bulunan yaklaşık bin 500 mahkum yeni yasadan faydalanacak. Bir diğer yandan yasadan faydalanacak mahkumlar bulundukları ilçelere kadar götürülecek

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Toplam 70 madde olarak görüşülen af yasası AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Türkiye geneli 90 bin kişinin yasadan faydalanması beklenirken, yeni yasa kapsamında denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarıldı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar af yasasında kapsam dışı bırakılırken yeni yasa ile Coronavirüs tedbirleri kapsamında açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler denetimli serbestlik ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Salgının durumuna göre uzatım 2 ya da 3 ayı bulabilecek.

TOPLAM BİN 500 KİŞİ YARARLANACAK

Edinilen bilgilere göre Kandıra Cezaevi’nde yaklaşık 1500 kişinin yeni yasadan faydalanması bekleniyor. Kapalı cezaevinde yaklaşık 1000 kişi, açık cezaevinde (Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu) yaklaşık 500 kişi yeni yasadan faydalanacak. Tahliyelerin açık cezaevlerinden başlayacağı öğrenilirken, il dışına çıkacak olan mahkumlardan yol paraları toplandığı öne sürülüyor. Ayrıca yasadan faydalanacak olan mahkumlar bulundukları ilçelere kadar götürülecek. Karar henüz Resmi Gazete’de yayınlanmazken tahliyelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Bugün 13:10 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek - bu kararın da gözden geçirilmesi lazım. bakın açık cezaevinde virüs çıkıyor kapalıda değil. bu durumda içerisi mi güvenli dışarısı mı ?

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