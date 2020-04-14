Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler Kartepe’de titizlikle uygulanırken, sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından düzenli olarak karşılanıyor.

CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında titizlikle çalışıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sokaklardaki minik dostlarımızın bize her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu şu zamanda onları düzenli olarak ziyaret etmeye devam ediyoruz. Önce karınlarını doyuruyoruz sonrada tabi ki seviyoruz. Kartepemiz’de bizim için her can kıymetli, her can özel... Bu zor günlerde can dostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve mama ihtiyaçlarını çalışma arkadaşlarımız karşılamaya devam ediyor” dedi.