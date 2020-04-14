İzmit Belediyesi tüm park ve bahçelerdeki dezenfekte çalışmasında ikinci tura başladı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında mahallelerde ikinci kez dezenfenkte çalışmalarına başladı. Salgının ülkemizde baş gösterdiği ilk günden bu yana dezenfekte çalışmaları için büyük mesai harcayan ekipler, geçtiğimiz hafta İzmit’teki tüm park ve bahçelerin dezenfekte çalışmalarını tamamlamıştı. Ekipler, koordineli bir şekilde ilerleyen dezenfekte işlemlerinde ikinci tur başladı.

KORONAYA SAVAŞ AÇTILAR

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri her gün farklı mahallelerdeki kamuya açık park ve bahçe alanlarında hem ilaçlama hem dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla düzenli olarak sürdürülen işlemlerle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların enfekte olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Koronaya adeta savaş açan ekipler, titizlikle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

7 BÖLGEDE DEZENFEKTE YAPILDI

İkinci tura başlanan temizlik çalışmaları kapsamında İzmit Cumhuriyet Parkı, Kültür Tepesi ve Saat Kulesi bölgesi, Kültür Tepesi 2. Etap, Yeni Cuma Parkı, Özcan Tengiz Parkı, Sabri Yalım Parkı ve İzmit Belediyesi Meydanı dezenfekte edildi. İkinci tur çalışmalarının, İzmit’teki tüm park ve yeşil alanlar tamamlanıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.