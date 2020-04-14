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Vodafone'dan ücretsiz sim kart teslimatı

Vodafone, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmet sunuyor. Şirket, herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyor
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14 Nisan 2020 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirket, herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyor.

100'Ü AŞKIN MÜŞTERİMİZE SİM KART HİZMETİ VERİLDİ

Belirtilen kriterlere uyan faturalı ve faturasız bireysel Vodafone müşterilerinin SIM kart değişiklik taleplerini Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetlerine iletmeleri yeterli oluyor. Yeni SIM kart, müşterinin belirttiği adrese kargoyla ücretsiz teslim ediliyor. Vodafone, bugüne kadar 100’ü aşkın müşterisine ücretsiz SIM kart teslimatı gerçekleştirdi.

ENGİN AKSOY:'' BU ZOR GÜNLERDE DE MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ''

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, bu zor günlerde de müşterilerimizin yanındayız. Herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyoruz. Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”

Bugün 15:35 TSİ - Gündem

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