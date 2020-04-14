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Zincirlikuyu’da Altyapı Tamamlandı Sıra Üstyapıda

İSU, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesindeki altyapı çalışmalarını tamamladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit İlçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde başlanan altyapı çalışmalarını tamamladı. İzmit bölgesinde su kayıp kaçak oranının en yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi olan Zincirlikuyu Caddesinde içmesuyu hatlarının yenilenmesiyle beraber kayıp kaçağın önüne geçilmiş oldu.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İSU Genel Müdürlüğünün, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde geçtiğimiz mart ayında başlayan altyapı çalışmaları tamamlandı. İzmit bölgesinde su kayıp kaçak oranının en yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi olan Zincirlikuyu Caddesinde içmesuyu hatlarının yenilenmesiyle beraber kayıp kaçağın önüne geçilmiş oldu. Bununla birlikte daha önce yağmursuyu hattı olmayan Zincirlikuyu caddesinde kanalizasyon hatlarına bağlanan yağmursuyu giderleri aşırı yağışlarda taşıyor ve koku yaşanmasına neden oluyordu.  Kötü koku dolayısıyla hem bölge esnafı hem de vatandaşlar bu durumdan şikayetçi oluyordu. Yenilenen kanalizasyon hatlarıyla birlikte cadde boyunca yeni yağmursuyu hattı imalatının tamamlanmasıyla koku sorunu da giderilmiş oldu. Planlanan süreden daha hızlı bir şekilde bitirilen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları başlayacak. Üstyapı çalışmalarının en kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

BAĞDAT CADDESİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Zincirlikuyu caddesinde ki çalışmaların tamamlanmasıyla Bağdat caddesinde 2. Etap çalışmaları başladı. Gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmalarda yeni trafik düzenlemesi yapıldı. Bağdat caddesindeki altyapı çalışmalarının 45 gün içerisinde tamamlanmasıyla birlikte Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde 1 km uzunluğunda yağmursuyu hattı,1250 metre kanalizasyon hattı ve 1770 metre içmesuyu hattıyla beraber toplamda 4 km altyapı hattı yenilenmiş olacak.

 

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