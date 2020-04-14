Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:42 TSİ- Gündem G: Bugün 13:45 TSİ

Kibar Holding’ten koronavirüs dayanışmasına destek

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding’den, küresel çapta etkisini sürdüren ve ülkemizde de dayanışma ruhu içinde mücadele edilen koronavirüs salgınına destek geldi. Kibar Holding, Sağlık Bakanlığı ve hastanelere yapılan yardımlar ile “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına yaptığı bağışa ek olarak, grup şirketlerinden Hyundai Assan ile de araç sahipleri ve sağlık çalışanlarınayundai AsHH yönelik uygulamaları hayata geçiriyor
mask

Kibar Holding, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine destek veriyor. Yarım asra yaklaşan tarihlerinde toplumsal sorunlara karşı her zaman duyarlı olduklarını ve sorumluluk aldıklarını aktaran Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de ciddi şekilde etkisini sürdüren koronavirüs salgını karşısında 22 şirketimizle birlikte ülke çapında yürütülen mücadeleye destek veriyoruz. Bu konuda biz ve bizim gibi büyük gruplara önemli görevler düşüyor. Kibar Grubu olarak toplumsal sorunlara karşı her daim duyarlı olduk ve üzerimize düşenden fazlasını yapmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği sunacağız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

KORE'DEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ONAYLADIĞI İLAÇ TEDARİKİ

Kibar Holding iştiraklerinden Hyundai Assan koronavirüsle mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Kore Büyükelçiliği aracılığıyla Kore’den Türkiye’ye özel bir uçakla yaklaşık 1 milyon 100 bin adet ilaç getirtiyor. 600 bin adedi hafta başında gelen, 500 bin adedinin ise 17 Nisan tarihinde gelmesi planlanan ilaçların yaklaşık 80 bin hastanın tedavisinde kullanılması öngörülüyor.

Ayrıca Kibar Vakfı aracılığıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kartal Devlet Hastanesi’nin bazı tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçları giderildi. Maske, tulum ve laringoskop cihazı temin edilerek ilgili sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına da 1 milyon TL’lik bağışta bulunularak, ülkenin koronavirüsle mücadelesine yaklaşık 4 milyon TL’lik destek sağlandı.

HYUNDAİ ASSAN'DAN ÜCRETSİZ DEZENFEKTE HİZMETİ

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Hyundai Assan, koronavirüs salgını kapsamında servise gelen araç sahiplerine ücretsiz dezenfekte hizmeti sunmaya başladı. Bakım ve onarım için servise getirilmesi gereken araçlar ise evden alınıp tekrar eve teslim edilecek. Ayrıca Hyundai Assan servisleri Nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek. Ek olarak sağlık çalışanlarına Hyundai araç alımlarında özel indirim uygulanacak.

Bugün 13:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepeli miniklerden ''EVDEKAL'' çağrısı mask
Kartepeli miniklerden ''EVDEKAL'' çağrısı
Sırasöğütler’de yaya geçidi tamamlandı mask
Sırasöğütler’de yaya geçidi tamamlandı
Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi mask
Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi
Vali Aksoy'dan turizm haftası mesajı mask
Vali Aksoy'dan turizm haftası mesajı
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı mask
Başkan Çiftçi video konferansla muhtarlara çalışmaları anlattı
Akmeşe pazar alanı etrafı kapatılıyor mask
Akmeşe pazar alanı etrafı kapatılıyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti

GALERİ

Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL