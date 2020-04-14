Haydar Aliyev Kültür Evi Başkanı Dündar teşekkür etti

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dündar; ''Azerbaycan'dan gelip Kocaeli'de çalışmakta olan, evlilik yapmış olanlar ile Azerbaycan'a dönememiş üniversite de okuyan bir kısım öğrencilerimizin erzak ihtiyaçlarını karşılamak üzere Haydar Aliyev Kültür Evimiz olarak yakın dostlarımız ile bir kısım kurum ve kuruluşların desteği ile 73 kişiye erzak yardımı yapmış bulunuyoruz'' dedi.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

İzalosyon süresince erzak yardımını sürdürmeye çalışacağız.Bize desteklerini esirgemiyen herkese bütün kalbimizle takdir duygularımızla çok teşekkür edip saygılar sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Bilal Dündar