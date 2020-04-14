Çalık: “Yetkililer tecavüzcüyü nasıl koruruza çare aramış”

Sosyal medyada yayılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nde çocuğun cinsel istismarı suçu konusunda birçok avukat ve siyasetçiden tepki geldi. Henüz TBMM Başkanlığı’na sunulmayan teklif uzmanlar tarafından ‘Nabız yoklama’ şeklinde değerlendiriliyor.
“BU NEYİN KAFASI?”
Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık da sosyal medya hesabından söz konusu kanun teklifine tepki gösterdi. Çalık yaptığı paylaşımda, “Bu neyin kafası? demek geliyor içimden. Yurttaşlarımız virüsten canını korumaya çalışırken, insanımız bir ekmek parasını komşusundan isterken, binlerce gencimiz işsizlikle boğuşurken, yetkililer bunlara çözüm önerisi bulmak yerine ciddi ciddi oturmuş tecavüzcüyü nasıl koruruza çareler aramış. Şimdi soruyorum bu neyin kafası?” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz