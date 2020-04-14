Emniyet'ten operasyon 30 bin 868 adet maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üreten ve stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bir ikamette izinsiziz olarak cerrahi maske üretildiğine dair bilgiye ulaşıldı.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 adet dikiş makinesi ile izinsiz olarak dikimi yapıldığı tespit edilen 30 bin 868 adet maske ve maske yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyonda A.K. isimli şahsa gerekli yasal işlemler yapıldı.