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Emniyet'ten operasyon 30 bin 868 adet maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz maske üretimi yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 30 bin 868 adet maske ele geçirilirken bir kişiye yasal işlem yapıldı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üreten ve stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bir ikamette izinsiziz olarak cerrahi maske üretildiğine dair bilgiye ulaşıldı.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 adet dikiş makinesi ile izinsiz olarak dikimi yapıldığı tespit edilen 30 bin 868 adet maske ve maske yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyonda A.K. isimli şahsa gerekli yasal işlemler yapıldı.

Bugün 14:04 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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