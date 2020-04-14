Fatih Erbakan: Esnaf ve KOBİ'lere 100'er bin TL'lik faizsiz kredi verilmelidir

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz günlerde 'Koronavirüs' krizi sebebiyle, piyasalarda belirsizlik ve çok ciddi bir gelecek kaygısı hakim durumda. Devletin açıkladığı destek paketi ise maalesef ki son derece yetersiz. Oysa ki hepimizin bildiği gibi, Devletler vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak için, vatandaşına hizmet etmek için oluşturulmuş organizasyonlardır. En özet ifadeyle; 'Devlet vatandaşı için vardır' değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'LERE VE ESNAFA ACİLEN FAİZSİZ CANSUYU KREDİSİ VERİLMELİ

İş veren ve esnafın durumunun kötü olduğunu kaydeden Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu duruma derhal dur demek, önümüzdeki dönem için somut Devlet güvencesi vermek, acil olan durumlara acil tedbirler geliştirmek, Esnafı, KOBİ’leri ÇEK-SENET, BORÇ-FAİZ sarmalından kurtarmak ve ödenemeyen kredilerin yapılandırılmasında destekleyici çözümler üretmek, siyasi iktidarın görevidir.

Bu sebeple; 'Korona' krizi nedeniyle iş yeri kapatılan KOBİ ve esnafa devlet tarafından acilen, faizsiz can suyu kredisi verilmelidir. Siyasi iradenin acil, yaygın ve somut bir eylem planı çıkartarak çözüm üretmesini tüm esnaflarımız ve küçük ölçekli üreticilerimiz adına talep ediyoruz."

EKONOMİK HAYAT DURDU AMA KİRA, KREDİ VS. ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Ülkemizde hizmet veren Esnaf ve Sanatkar ile KOBİ'lerin Koronavirüs tedbirlerinden son derece olumsuz etkilendilerini vurgulayan Erbakan, "Ekonomik hayat durdu. Çarşılar, sokaklar bomboş. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çarşılar, oteller, lokantalar, kahvehaneler, kafeteryalar, internet ve nargile kafeler, çay bahçeleri, kuaför ve berberler v.s. faaliyetleri önü açık bir süre için durduruldu. Taksiler, minibüsler boş dolaşıyor. Küçük esnafın gelirleri dip seviyeye indi, hatta sıfır oldu. ANCAK kira, vergi, kredi, elektrik, SGK ödemeleri aynen devam ediyor. Küçük Esnaf ve KOBİ’ler işyerleri kapalı da olsa, vicdani olarak yanlarında çalışan insanların ödemelerini aksatmamaya dikkat ediyorlar; İş yeri kirası, günü gelen çek ve ödemeler, SGK ve Bağ-Kur prim ödemeleri devam ediyor." şeklinde konuştu.

100'ER BİN LİRALIK FAİZSİZ CAN SUYU KREDİSİ

'Yeniden Refah Partisi olarak ülke ekonomimizin belkemiği olan orta direğimizi bu zor durumdan kurtarmak için Siyasi iradeyi acilen göreve davet ediyoruz' diyen Erbakan ; "Zor durumda olan bu işletmelerin en azından devlete olan vergi, SGK primi ödemeleri, devlet bankalarına ve kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira ve personel maaşlarını ödeyebilmesi için, tüm bu müteşebbislerimize can suyu olacak 100’er bin TL'lik, altı ay ödemesiz ve en az 48 ay vadeli faizsiz kredi Devletimiz tarafından, teminat ve ipotek aranmadan verilmeli ve böylece esnafımıza can suyu sağlanmalıdır. Esnaf ve KOBİ kesimi için planlanacak önlemler de, Korona ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir.

Korona virüsünden Allah’ın izniyle kurtulacağız, ANCAK ekonomik alanda gerekli önlemler alınmadığı takdirde, milyonlarca küçük esnaf/sanatkar ve KOBİ’lerimizi yok olmaya terk etmiş oluruz ve bu da bütün bir ülkeyi en olumsuz şekilde etkiler." ifadelerini kullandı.