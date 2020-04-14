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Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeler yeni tedbirler alıyor. Kosova’da yarından itibaren vatandaşlar belli saatler arasında kimlik numaralarının sondan bir önceki rakamına göre sokağa çıkabilecek

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Coronavirüs tedbirler kapsamında dün Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Arben Vitia, gerçekleştirdiği basın toplantısında Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklanan tedbirler kapsamında vatandaşlar yarın itibariyle kimlik numaralarının sondan bir önceki rakamına göre belirlenen saat dilimlerinde sokağa çıkabilecek. Vatandaşların sokakta kalma süresi ise bir buçuk saat olacak. Sabah 07.00 itibariyle başlayacak uygulama, 22.30’da sona erecek.

TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİR Mİ?

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra bu hafta sonu tekrardan 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının yanı sıra “Kosova’daki sistem Türkiye’de uygulanabilir mi” sorusu gündeme geldi. Kosova’da son açıklanan rakamlara göre virüs nedeniyle  8 kişi hayatını kaybetti.

Bugün 14:34 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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