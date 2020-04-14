Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma yasağı

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra bu hafta sonu tekrardan 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının yanı sıra “Kosova’daki sistem Türkiye’de uygulanabilir mi” sorusu gündeme geldi. Kosova’da son açıklanan rakamlara göre virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz