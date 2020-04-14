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Emniyetten 65 yaş üstü 20 yaş altı denetimi

Koronavirüs salgınıyla birlikte 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı olanların sokağa çıkma yasağına uyup uymadıkları evde karantina süreci bulunanların bu sürece riayet edip etmedikleri de sıkı bir şekilde denetleniyor