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Emniyetten 65 yaş üstü 20 yaş altı denetimi

Koronavirüs salgınıyla birlikte 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı olanların sokağa çıkma yasağına uyup uymadıkları evde karantina süreci bulunanların bu sürece riayet edip etmedikleri de sıkı bir şekilde denetleniyor

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların sağlığı açısında bu zorlu süreçte oldukça sıkı denetimlerde bulunuyor. 12 ilçede  değişik noktalarda ani denetimler gerçekleştirilirken, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282.maddesine  göre  yasaklara uymayanlara  3 bin 150 lira para cezası uygulanarak evlerine gönderiliyor. 

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
03

Sultan Uzun - Ben Darıca otuyorum pazarlarda 20 altıda var 60 yaş üstü de var ve zabıtalar da yalandan dolaşıyorlar hicde birşey yapmıyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 15:44
02

Mustang - Üçyol bekirdere yeşil ova günlük gülüstanlık tebbır yok hiç bişey olmamış gibi koçaeli valisine sanırım bilgi verılmiyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 15:40
01

İrem - Gelip birde Yenikent Mahallesi'ndeki siteleri denetlesinler 14 Nisan Salı hava 23 derece herkes çocuğunu dışarıya çıkarmış. Çıkarmayanların çocukları evde sinir krizleri geçiriyor. Biran önce bu insanların zapdedilmesi lazım biran önce....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 15:35
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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