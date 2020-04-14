AXA Sigorta’dan “AXA ile Evde Kal” Canlı Yayın Serisi

Sadece hasar ödeyen bir şirket olmanın ötesinde gerçek bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla sigorta sektöründe fark yaratan AXA Sigorta, Instagram üzerinden “AXA ile Evde Kal” ismini verdiği canlı yayın serisini hayata geçirdi. AXA Sigorta, insanların önlemolarak evlerinde kaldığı bu dönemde, AXA ile Evde Kal canlı yayın serisiyle alanında uzman isimlerle birlikte spor, beslenme, drama ve psikoloji konularında yaptığı yayınlarla insanların hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlığını desteklemelerine katkı sağlıyor. Müge Boz, Burak Tozkoparan Merve Toy ve Büşra Şenol gibi zaman zaman sürpriz konukların da yer aldığı canlı yayınlar, haftanın altı günü “AXA Türkiye” Instagram hesabı üzerinden gerçekleştiriliyor. Canlı yayınları kaçıranlar için ise AXA Türkiye IGTV üzerinden yayınlara erişebiliyor.

Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu dönemdesağlığımızın kıymetini bir kez daha hatırladık. AXA Sigorta olarak sadece sigortalılarımız değil fiziksel ve duygusal anlamda desteğe ihtiyacı olan herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir format üzerinden ilerlemek istedik. 29 Mart’ta başlattığımız AXA ile Evde Kal canlı yayınları ve sosyal medya duyuruları ile bugüne kadar toplamda 5.6 milyon kişiye ulaştık ve yayınlarımız 12.143 kişi tarafından izlendi. Bu zorlu süreci birbirimize destek olarak atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte de tüm müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için onların yanında olmaya ve farklı aksiyonlarımızla müşterilerimize dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.