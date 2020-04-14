Kartepe'de haftasonu için denetimler yapıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde genişletilerek devam ediyor.

TEBLİGATLAR YAPILDI

Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ilçe genelinde Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alış-veriş yerlerinde titizlikle uygulanması noktasında tebliğde bulunudlu.

MASKE TEMİNİ İŞYERİ TARAFINDAN SAĞLANACAK

Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyeri sahiplerine İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle ilgili olarak; İşyerlerinin 09.00-21.00 arası açık olacağına, işyerinin yüz ölçümünün yüzde 10’u kadar vatandaşın alış-veriş yapabileceğine, maskesiz kimsenin alınmayacağı, maskesi olmayanlara iş yeri tarafından maske sağlanacağı hatırlatıldı.

GENELGE TAVİZSİZ UYGULANACAK

Yayımlanan genelge uyarınca ayrıca; Marketlerde sebze ve meyveler vatandaş tarafından seçilmeyecek, ürünler poşetlenmiş olarak verilecek. Ekmekler poşetlenmiş olarak satılacak. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi, işyeri çalışanlarının mutlaka maske ve eldivenli olması, sokağa çıkma yasağında her ne şartla olursa olsun yasağın başlangıcından bitimine kadar kesinlikle 09.00-21.00 arası hariç işyeri açılmayacağı tebliğ edildi. Ekipler tutanaklar ile tebliğin yapıldığını kayıt altına aldılar.