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Belediye İş Hanı’ndan Başkan Hürriyet’te teşekkür

Belediye İş Hanı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akpınar, taleplerine kısa süre içinde yanıt veren ve iş hanını baştan aşağıya dezenfekte ettiren İzmit Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti
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Covid-19 koronavirüse karşı ilk günden itibaren sokak sokak ekipleri seferber eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlardan gelen talepleri de geri çevirmiyor. Son olarak, İzmit merkezde bulunan Belediye İş Hanı Yönetimi, Başkan Hürriyet’ten iş hanının dezenfekte edilmesi için talepte bulundu. Bu talep sonrası, Başkan Hürriyet, 450 dükkan ve ofisin bulunduğu iş hanına ekipleri göndererek dezenfekte ettirdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Hürriyet’in taleplerine anında cevap vermesine teşekkür eden Belediye İş Hanı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akpınar, “Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Esnaflarımızın durumu pek iç açıcı değil. Sabah Başkan Hürriyet’ten iş merkezimizin dezenfekte edilmesi için talepte bulunduk. İzmit Belediyesi ekipleri kısa süre sonra tüm iş merkezini dezenfekte etti. Talebimize kısa sürede olumlu yanıt veren Fatma Kaplan Hürriyet başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

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