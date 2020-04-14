Uzaktan online ücretsiz bakım hizmeti ile sanayide üretime destek veriyorlar

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu çalışmayı, “Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınında üretime devam etmek zorunda olan ülkelerden biri olan Türkiye’de uzaktan servisin çok kıymetli ve cankurtaran olduğu bir dönemdeyiz. Kendi müşterilerimize yıllardır verdiğimiz ücretsiz bakım ve servis hizmetini şimdi Türkiye de üretim yapan tüm sanayicilerimize açtık” dedi.

BAKIM HİZMETİ ÜCRETSİZ OLARAK SANAYİNİN HİZMETİNE AÇILDI

Türkiye talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren, ayrıca yedi yıl önce ileri teknoloji üretmek için Ar-Ge departmanı oluşturan ve yıllık cirosunun yüzde 2’sini buraya aktaran Tezmaksan, Kovid-19 salgını nedeniyle online servis ile bakım hizmetini ücretsiz olarak sanayinin hizmetine açtı.

Çalışanlarının yüzde 90’ı mühendislerden oluşan Tezmaksan’ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Güçlü bir teknolojik alt yapıya ve servis olarak güçlü bir mühendislik birikimine sahibiz. Kovid-19 süreci ile biz de evden çalışma sistemine en hızlı geçen şirketlerden biri olduk. Bunda, hâlihazırdaki teknolojik altyapımıza yıllardır yaptığımız yatırımın etkisi büyük oldu. Şirketimizde bazı faaliyet alanlarımızdaki çalışmaları durdurarak sürecin ülkemiz için nasıl daha az hasarla geçebileceğine baktık ve neler yapabileceğimize odaklandık. Beklenmeyen anda gelen salgının bizi evden çalışmaya itmesi ile anladık ki müşteri taleplerine yatırım yapmak bugünler için bir hazırlıkmış. Servis verdiğimiz müşterilerimiz, Türkiye’nin en önemli ve 7/24 üretim yapan firmaları. Bu yüzden anlık servis vermek, ihtiyaçlarını uzaktan gidermek ve üretim hatlarının durmaması için yapılması gerekenleri hızlıca ortaya çıkarttık. Şimdi evlere kapanmış bir dünyada bu imkanlarımız bize uzaktan hizmet etme imkanını kolayca veriyor. Ülkemizde talaşlı imalat yapan herkese ücretsiz online servis vererek üretimin devam etmesi konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu günleri dayanışma içerisinde ve en az hasar ile geçireceğimize inanıyoruz” dedi. Online bakım hizmetine ihtiyaç duyan fabrikalar ve üretim tesisleri, Tezmaksan’ın web sayfası üzerinden form doldurarak ilgili birimlere ulaşabiliyorlar.