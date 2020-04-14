Kandıra'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kandıra Belediyesi, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda başlatılan dezenfekte çalışmaları, genişletilerek devam ediyor.
TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALMAYA DEVAM EDİYORUM
Salgından panik yaparak değil tedbir alarak korunulacağını belirten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Belediye olarak kalabalık noktalarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorunda kalmadıkça kalabalık yerlerde bulunulmaması, el hijyenine önem verilmesi ve tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerekiyor. Evde kal çağrısını belediye olarak biz de tekrarlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemlerimizi almaya devam ediyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz