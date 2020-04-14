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Katırcıoğlu: Bu iyi çalışmayı karalamak

Çocuğun cinsel istismarı suçu konusunda, sosyal medyada yayılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi başlıklı metin hakkında gazetemize konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Bu iyi çalışmayı karalamak, sulandırmak olarak görüyorum” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Sosyal medyada dolaşan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer aldığı söylense de kanunda yer almayan yasa tasarıyla ilgili AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu gazetemize açıklamalarda bulundu.

“İNSANLAR ÇOK KÖTÜ TABİRLER KULLANIYOR”

Katırcıoğlu sosyal medyada dolaşan görsel ile ilgili olarak, “’CHP milletvekili de açıkladı böyle bir şey yok nereden çıkardınız’ diye. Komisyona gelen bir şey yok. Zaten infazla ilgili konuda hep istismara, istismarcılara çekmek istediler. İnsanlar çok kötü tabirler kullanılıyor ‘tecavüzcüsüyle evlendirme’ gibi. Bu iyi çalışmayı karalamak, sulandırmak olarak görüyorum” dedi.

“NEREDE YAŞIYORUZ”

Whatsapp ile ilgili yayınlanan ses kaydı hakkında da konuşan Katırcıoğlu, “Daha önceki gece de Whatsappları kullanma ile bir yasa geçirdiler dediler. Nerede yaşıyoruz? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Üzülerek izliyorum maalesef” ifadelerinde bulundu.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

AKP MKYK Üyesi Emine Zeybek ise kanun teklifi ile ilgili olarak, “70 maddelik Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 7 gündür aralıksız çalışarak, CHP-HDP-İP’nin tüm engellerine ve önergelerine rağmen kanunlaştırdı” dedi.

Bugün 16:34 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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