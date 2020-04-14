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6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti

Gebze'de evinden çıkamayan küçük Zeynep’in sosyal medyadan paylaştığı isteğini cevapsız bırakmayan belediye başkanı, muhabbet kuşu alarak küçük kıza hediye etti

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile evinden çıkamayan 6 yaşındaki Zeynep Yaren Yaşar, sosyal medyadan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e mesaj göndererek, muhabbet kuşu beslemek istediğini söyledi. Küçük kızın paylaşımı sonrasında harekete geçen Büyükgöz, Zeynep’in evinden çıkamadığı için alamadığı muhabbet kuşunu kafesi ile birlikte satın aldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Büyükgöz, daha sonra satın adlığı muhabbet kuşunu, Yaşar ailesinin yaşadığı eve götürdü. Kapıyı açtığında Belediye Başkanı Büyükgöz’ün elindeki kafes içerisindeki kuşu gören Zeynep Yaren büyük sevinç yaşadı. Kuşu alan Zeynep Yaren, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

Bugün 17:45 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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