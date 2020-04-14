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SEDAŞ WhatsApp hattı üzerinden faturanızı oluşturabileceksiniz

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında; sosyal izolasyon ve karantina tedbirleri nedeniyle sayaçları okunamayan aboneler, EPDK kararı ile hayata geçen “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” uygulamasından yararlanabilirken, ayrıca güncel endeks değerlerini SEDAŞ’ın WhatsApp hattına ileterek faturaların bu değerler üzerinden oluşturulmasını sağlayabiliyor
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Giderek yaygınlaşan koronavirüse karşı alınan önlemler dahilinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 3 Nisan 2020 itibarıyla "kıyasen fatura" düzenlemesini hayata geçirmişti. EPDK’dan yapılan açıklamada; bu uygulamanın sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerlerinde ve sayaç okuyan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda 3 aylık gibi geçici bir süre boyunca geçerli olduğu aktarılmıştı. Uygulama kapsamında sayaçları okunamayan tüketicilere mevsimsellik faktörü ve geçmiş tüketimleri de göz önünde bulundurularak tahminleme yöntemi ile fatura çıkartılacağı ve bu süreç sonunda fiziki olarak ilk okuma yapılan tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacağı, mahsuplaşma neticesinde tüketicilerin alacaklarının tek seferde ödeneceği, tüketicinin borcu oluşması durumunda ise ilgili tutara sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacağı kaydedilmişti.

SEDAŞ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

 “SEDAŞ regüle bir şirket olma özelliğiyle; tüm uygulamalarında mevzuata bağlı olup, yürürlüğe konan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapmaktadır. Sayaç okuma faaliyetlerine ilişkin uygulamanın kapsamı ve kuralları EPDK tarafından açık bir şekilde belirlenirken, sosyal izolasyon ve karantina tedbirleri nedeniyle sayaçları okunamadığı için tüketimlerinin sayaç üzerindeki mevcut endeks değerleri üzerinden faturalandırılmasını tercih eden tüketiciler;  0(530)9 19 19 19 numaralı SEDAŞ WhatsApp hattı üzerinden güncel endeks değerlerini paylaşması durumunda, müşterilerin faturaları bu değerler üzerinden çıkarılabilecektir.”

 SOSYAL MESAFENİN KORUNDUĞU YERLERDE SAYAÇ OKUMASI YAPILACAK

Bu uygulamanın tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğunu kaydeden SEDAŞ, tercih edilmemesi durumunda EPDK tarafından belirtilen “karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuyan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar”  haricinde kalan yerlerde; sayaç okuma faaliyetlerinin çalışanlarınca gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Bugün 17:09 TSİ - Gündem

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