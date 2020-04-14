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Kocaeli’de sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan’da sağlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sağlık çalışanlarının çocuklarına 100. yıl pastası gönderilecek

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de korona virüs salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından mahrum kalmamaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu evlere taşıyacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocukların mutluluğuna ortak olacak. Başkan Büyükakın, bu yıl çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı ile birlikte çocuklara TBMM’nin 100. yılı olması nedeniyle hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğiyle 100. yıl pastası gönderecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞACAK

23 Nisan günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın canlı yayınla video konferans ile evlerine pasta gönderilen çocuklardan bazılarının da katılımıyla canlı yayında pastayı kesecek. Başkan Büyükakın daha sonra bayram çocuklarına hitaben konuşma yapacak. Çocuklar kendilerine gelen pastayı keserken çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

ÇOCUKLARIMIZI UNUTMAYAN TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan programına işbirliği yapan Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yaşar Yılmaz, “Ülkemizin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Bu salgın nedeniyle 23 Nisan’da Büyükşehir Belediyemizin çocuklar için düzenlediği etkinliğe dahil olduk. İnşallah çocuklarımıza pastalarımızı göndereceğiz. Pastacı arkadaşlarımız en güzel pastalarını çocuklarımız için hazırlayacak. Bize bu projede yer veren ve çocuklarımızı unutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Bugün 17:15 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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