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Intercity’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araçlık destek

Türkiye’nin en büyük araç kiralama markası Intercity, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araç tahsis etti
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Türkiye’nin en büyük araç kiralama markası Intercity, tüm dünyada ve Türkiye’de etkisi gösteren Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşın Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araçlık tahsis gerçekleştirdi.

150 ARAÇLIK DESTEK VERMEKTEN MUTLUYUZ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşı ülke olarak hep beraber mücadele etmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Intercity olarak sürecin en başından bu yana elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdi de Vefa Destek Grubu gibi ülke genelinde koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza hizmet götüren bir oluşuma 150 araçlık destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağına inancımız tam. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, tedavi sürecindekilerin ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum” dedi.

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