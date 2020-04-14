KASKF'den kongreler için 1 Ağustos hatırlatması

AÇIKLAMA ŞÖYLE...

Dernek yoneticilerimizin dikkatine! Korona virus ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmişti. Yine derneklerce idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Bilgilerinize sunulur. Evinizde, Sağlıklı Kalın.