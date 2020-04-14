Basket Akademi başlıyor

Yakın bir zamanda büyük bir basketbol kütüphanesine dönüşmesini beklediğimiz ve dünyanın önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına giren TBF Akademi’nin eğitmen kadrosunda, alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra ilgili konuların yurt içinden ve yurt dışından katılan profesyonelleri ile TBF yöneticileri yer almakta. Ayrıca; Ufuk Sarıca, Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Çetin Yılmaz ve Orhun Ene gibi birçok kıymetli antrenörümüzle de TBF Akademi çatısı altında buluşulabilecek.

Bu değerli proje, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yenilikçi ve vizyoner yapısına uygun olarak, Türk basketbol kültürünün genişlemesi, oyunun her bir aktörünün rollerinin daha iyi belirlenip işlevselliğinin artırılması ve daha nitelikli spor insanlarının basketbolumuza kazandırılması amacıyla hizmete açıldı.

TBF Akademi’de kullanıcılar; 60’ın üzerinde eğitmenin 185’in üzerinde hazırlamış olduğu eğitime ve 1250’nin üzerindeki videoya ulaşma olanağı yakalayabilecek.

TBF Akademi’de iki meslek edindirme programı da olacak: Hakemlik Eğitimi ve Yöneticilik Eğitimi.

Hakemlik Eğitimi Programı

Bu programın ilk aşamasında, Türkiye’nin her yerinden katılımcılar uzaktan eğitim yöntemi ile bu adımı tamamlama hakkına sahip olacak. Önceden 81 şehre eğitmenler gönderilerek gerçekleştiren bu eğitim, yeni sistemimizle birlikte tek merkezden sunulacak. Bu süreç içerisinde tüm iletişim TBF Akademi üzerinden sağlanacak. Bu sayede federasyonumuz maddi tasarruf sağlarken eğitim standardı da korunmuş olacak.

Birinci aşamayı tamamlayan katılımcılar, ikinci kısım olan uygulama bölümünü ise federasyonumuzun organize ettiği eğitimlerle alacaklar. Bu süreçte federasyonumuz, katılım olan iller dikkate alınarak ikinci aşama eğitim için ortak buluşma şehirleri seçecek ve hakemlik eğitiminin uygulama bölümü bu illerde verilecek.

Yönetici Eğitim Programı

Bu programda ise değerli yöneticilerimiz ve yönetici adaylarımız, ilk aşamayı yine TBF Akademi üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle tamamlayacak.

İkinci aşamada ise akademisyenlerin ve profesyonellerin de yer aldığı, Bahçeşehir Üniversitesi’nin de iş birliğiyle, üniversite ortamında gerçekleşecek eğitimler sonrasında katılımcılar sertifika sahibi olabilecek.

Diğer Eğitimler

Sağlık çalışanları olarak belirttiğimiz; doktorlar, fizyoterapistler ve masörler için federasyonumuzun Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu ve ekibi tarafından hayata geçirilen seminer ve sempozyumların videolarının paylaşımı ve basketbola özgü güncel bilgilerin aktarılacağı bir alan da TBF Akademi’nin kapsamında olacak. Bu bölümde 81 ilimizde bulunan kulüplerdeki sağlık sorumluları için dopingle mücadele de dahil olmak üzere güncel bilgilerin paylaşımları yapılacak.

TBF Akademi’de antrenörler ve kondisyonerler için, Aydın Örs’ün başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından hazırlanmış, videolara da ulaşılabilecek. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ile de iş birliği yapılan bu eğitimlerde değerli teknik adamlar tecrübelerini aktaracaklar.

Bunların yanı sıra platformda, gençlerin beslenmeleri ve psikolojik olarak desteklenmeleri noktasında çok değerli rolleri olan velilerimiz için de eğitimlere ulaşılabilecek. Düzenli olarak yenilenecek olan bu eğitimlerle velilerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve çocuklarının kariyer planlamasına bilinçli yaklaşabilmeleri mümkün kılınacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da bu projenin önemini vurgularken, “Yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana basketbolun paydaşlarının gelişimine olanak sağlayacak eğitim faaliyetlerine büyük önem verdi. Bu anlamda bizim için çok kıymetli olan TBF Akademi’yi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de, üniversiteler dışında sporcuların kariyerlerini belirleyebilecekleri bir platform yok. Profesyonel sporcular içinse maç ve antrenman yoğunluğu nedeniyle, eş zamanlı olarak üniversite eğitimlerini sürdürebilmek kolay değil. Bu sporcular genellikle 35-40 yaş aralığında emekli oluyor ve hayatlarının geri kalan bölümü için bir kariyer planlaması yapmakta güçlük çekiyor. TBF Akademi sayesinde oyuncularımız, aktif sporculuk dönemlerinin içerisinde de uzaktan eğitim olanaklarıyla kendilerini profesyonel yöneticilik için hazırlayabilecek ve bu pozisyonlar için daha donanımlı olabilecekler. Halihazırda ligimizde çok değerli genel menajerler ve yöneticiler de bulunmakta. Bu profesyonellerimiz için de bir denklik programı hayata geçirerek, yeri geldiğinde onların tecrübelerinden faydalanacak; yeri geldiğinde ise onların da kendilerini geliştirmeleri için destek olacağız. TBF Akademi, kapsayıcı yapısıyla basketbolumuzun her bir aktörüne ulaşırken, hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine olanak sağlayacak. Teknolojik imkânlar sayesinde zaman ve mekân kısıtlamasını da ortadan kaldıran TBF Akademi’nin, Türk basketboluna büyük hizmetleri olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

TBF Akademi herkese açık! Siz de basketbol ailesinin bir parçası olmak için, https://akademi.tbf.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.