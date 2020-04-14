Katırcıoğlu, vakıf üniversitesinin detaylarını paylaştı

AKP Milletvekilleri geçtiğimiz günlerde, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Üniversite Avrupa Eğitim Vakfı tarafından yapılacak.

“İNSAN KAYNAĞINA İHTİYAÇ VARDI”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Biz YÖK’ün tavsiyesi üzerine Kocaeli Milletvekilleri olarak desteğimizi verdik. Şehrimize büyük bir kazanım sağlayacağını düşünüyoruz, katma değer sağlayacağını düşünüyoruz çünkü Kocaeli’de hiç vakıf üniversitesi yok. Sağlık ve teknoloji olmasını da önemsedik çünkü yaşadığımız bu süreçte sağlığın ne kadar önemli olacağını fark ettik. Zaten liderimiz şehir hastaneleri ve sağlığa yaptığı projeleri ile bunu öngörmüş. Bu öngörü ve araştırmalarla ortaya konulmuş bir hedefti. Bunu destekleyecek AR-GE, teknolojik gelişmelerin ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı vardı” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’Yİ CAZİP KILIYOR”

“Kocaelimize güç katacak” diyen Katırcıoğlu, “Kocaeli zaten sanayi ve teknolojinin merkezi sayılır. Bununla ilgili çok farklı alanlarımız var. Üniversitelerimiz güzel çalışmalar yapıyor. Bunu desteklemek ve her yönüyle gelişmeyi sağlamak adına bir vakıf üniversitesinin teknoloji ve sağlık olarak da belirlenmesi Kocaelimize güç katacak. Öğrenci potansiyeli, Anadolu’ya ve Marmara Bölgesi’ndeki büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla Kocaeli’yi cazip kılıyor. Ben Kocaeli için hayırlı olsun diyorum” dedi.

“KÖKLÜ BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ”

Yeri hakkında da konuşan Katırcıoğlu, “Yapacak vakıf belli. Mütevelli heyeti belli. Onların iradesinde özel olduğu için kendi takdirlerinde çalışmalar, araştırmalar yapıyorlar. Kendilerine en uygun alanı seçeceklerdir. Köklü bir vakıf üniversitesi. İyi eğitimciler, çok başarılılar” ifadelerinde bulundu.