Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 19:58 TSİ- Gündem G: Bugün 20:48 TSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
mask

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Koronavirüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur. Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alabiliyoruz. Kurallara istisnasız uyalım. Sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze ulaştıkça uğraşılacak tek sorun vakalardır.

'VAKA SAYISI DÜŞTÜ'

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

'FİLYASYONDA NELER OLUYOR?'

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor. Filyason uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alacağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. 261 bin 989 temaslı kişi belirlenmiştir

FİLYASYON EKİBİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni bir tanı konduğunda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taranmaktadırlar.

Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldak'tır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

AİLE HEKİMLERİ TAKİP EDİYOR

Filyason çalışmamızın bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Belirtilerin çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz veri kaynağımızın bir kısmı aile hekimleri ile kurduğumuz bu ağdır. Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç vardır.

Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin küçük bir hastanesinde yatan bir hastamızın kaç kere ateşi ölçüldüğü bilgisi bulunmaktadır. İşine son derece uzmanlar tarafından işin yürütüldüğünü bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu unutmayın ve tedbirlerden taviz vermeyin. Tablolar dikkatle bakıldığında "üstesinden geleceksiniz direnin" diyor.

Bugün 19:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

Onur - Ne kadar az test o kadar az vaka sayısı 2 maske dağıtmayan filyasyonla kontrol altına almışmış. Allah Hayır etsin sonumuzu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 20:25
01

Kara pençe lakabı Kara - İnşallah sayın bakalım ha gayret ha Türkiye

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 20:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti mask
6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti
Intercity’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araçlık destek mask
Intercity’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araçlık destek
Kandıra'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Kandıra'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Sabri Ülker Vakfı’ndan market alışverişi ve sonrasında koronavirüsten korunma önerileri mask
Sabri Ülker Vakfı’ndan market alışverişi ve sonrasında koronavirüsten korunma önerileri
AXA Sigorta’dan “AXA ile Evde Kal” Canlı Yayın Serisi mask
AXA Sigorta’dan “AXA ile Evde Kal” Canlı Yayın Serisi
Belediye İş Hanı’ndan Başkan Hürriyet’te teşekkür mask
Belediye İş Hanı’ndan Başkan Hürriyet’te teşekkür
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak! mask
Kocaeli'de mahalle mahalle ekmek satılacak!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti

GALERİ

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL