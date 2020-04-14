Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının da 107 olduğunu duyurdu. Böylece korona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı bin 403 oldu.
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Koca açıkladı: yeni vaka sayısı 4 bin 62
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının da 107 olduğunu duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz