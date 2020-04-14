Koca açıkladı: yeni vaka sayısı 4 bin 62

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının da 107 olduğunu duyurdu. Böylece korona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı bin 403 oldu.