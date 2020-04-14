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Pazar yerine daldı 5 otomobile çarptı!

Körfez'de, otomobiliyle semt pazarına dalan E.K., kazanın ardından kaçmaya çalışırken 5 araca çarptıktan sonra esnaf tarafından yakalandı. Otomobilinde içki şişesi olduğu görülen E.K., polise teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atalar Mahallesi’nde bulunan semt pazarında meydana geldi. E.K. yönetimindeki 16 EE 987 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu semt pazarına daldı. Otomobilin pazara girmesiyle, vatandaşlar sağa- sola kaçışırken, E.K. ise kullandığı otomobille pazar yerinden kaçmaya çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 50 metre ilerleyen ve bu sırada pazar yerinde bulunan 5 araca da çarpan E.K., pazar esnafı tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olayda pazar esnafı İsmail Yavuz elinden hafif şekilde yaralanırken,  otomobilinde bira şişesi de olduğu görülen E.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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