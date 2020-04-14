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Bir yasak daha başlıyor...

Denizlerdeki avcılık sezonu bu gece son buluyor. Bu sezon balık avcılığında istenilen seviyelere ulaşılamamasına rağmen hamsi balığı bolluğu yaşanmıştı fakat son zamanlarda başlayan korona virüs salgını balık avcılığını iyice zora soktu ve balıkçılar sezonu erken kapattı

İhlas Haber Ajansı
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Denizlerdeki avcılık sezonu bu gece son buluyor. Bu sezon balık avcılığında istenilen seviyelere ulaşılamamasına rağmen hamsi balığı bolluğu yaşanmıştı fakat son zamanlarda başlayan korona virüs salgını balık avcılığını iyice zora soktu ve balıkçılar sezonu erken kapattı.Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Mustafa Karakaş bütün sektörlere yansıyan korona virüs salgınının deniz balıkçılığınıda etkilediğini söyledi.

ERKEN BİTTİ

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını anlatan Karakaş, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. Fakat hamsi balığı bolluğu bir nebze olsun yüzleri güldürdü. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyada salgın olan Korona virüs yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden limana çekerek sezonu kapatmışlardı" ifadelerinde bulundu.Balıkçıların bu sezon doğal nedenler ve korona virüs nedeni ile ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkat çeken Karakaş,"Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli, borçları ötelenmeli, uzun vadeli kredi almaları sağlanmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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