Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 19.29'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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Korkutan deprem...
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz