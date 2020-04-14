Kocaeli’de kurulu bulunan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alına karalara göre,Kocaeli genelinde bulunan bakkal, büfe ve tekel bayilerinin sabah 07.00, akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınmış olan kararlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre de asli işlemler başlatılacak
Dün 22:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 22:59 TSİ
Korona sebebiyle o saatte kapatacaklar...
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, il genelinde tüm bakkal, büfe ve tekel bayileri saat 22:00’de kapanacak
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Yorumlar
(1 )
Hasan - Zaten aynı hemen hemen o saatlerde kapanıyorlardı dolaşımı engelleyecek bir yaptırım değil
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