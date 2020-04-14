Korona sebebiyle o saatte kapatacaklar...

Kocaeli’de kurulu bulunan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alına karalara göre,Kocaeli genelinde bulunan bakkal, büfe ve tekel bayilerinin sabah 07.00, akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınmış olan kararlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre de asli işlemler başlatılacak