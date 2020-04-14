Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 22:48 TSİ- Gündem G: Dün 22:59 TSİ

Korona sebebiyle o saatte kapatacaklar...

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, il genelinde tüm bakkal, büfe ve tekel bayileri saat 22:00’de kapanacak
mask

Kocaeli’de kurulu bulunan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alına karalara göre,Kocaeli genelinde bulunan bakkal, büfe ve tekel bayilerinin sabah 07.00, akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınmış olan kararlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre de asli işlemler başlatılacak

Dün 22:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Hasan - Zaten aynı hemen hemen o saatlerde kapanıyorlardı dolaşımı engelleyecek bir yaptırım değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 23:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Korkutan deprem... mask
Korkutan deprem...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar mask
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti mask
6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti
Intercity’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araçlık destek mask
Intercity’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na 150 araçlık destek
Kandıra'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Kandıra'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Akar: 'Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi uzatıldı' mask
Akar: 'Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi uzatıldı'
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
LGS’ye kontenjan artırımı geldi mask
LGS’ye kontenjan artırımı geldi
Kocaeli yeniden sokakta! mask
Kocaeli yeniden sokakta!
Şükran İpekten hayatını kaybetti mask
Şükran İpekten hayatını kaybetti
İYİ Parti’den suç duyurusu mask
İYİ Parti’den suç duyurusu
Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti mask
Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor... mask
Meteoroloji uyardı: Balkanlardan geliyor...

GALERİ

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti mask
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor mask
Sanayi kenti Kocaeli’de üretim devam ediyor
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı mask
Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarı
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek mask
Kocaeli’de kamyonculardan Bakan Soylu’ya konvoylu destek
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı mask
Süperstar Ajda Pekkan’dan ‘Evdekal’ çağrısı
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi mask
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL