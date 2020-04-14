İzmit Belediyesi geçici süreli Büro Personeli alacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) olmak üzere Büro Personeli alacağını duyurdu. Koronavirüs ile mücadele süreci nedeniyle şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılabilecek.

BAŞVURULAR 15 NİSAN’DA BAŞLIYOR

İzmit Belediyesi, müdürlük ve birimlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, takibi, raporlanması, üst düzey yöneticilerin günlük ve haftalık programlarının hazırlanması ve takibi, vatandaş taleplerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi, halkla ilişkiler süreçlerinin yürütülmesi konularında görev alabilecek çalışma arkadaşları alacağını duyurdu. Başvurular 15 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılabilecek.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

MS Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen;

İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim becerileri gelişmiş;

Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip;

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek;

Tercihen 18-45 yaş aralığında;

Erkek adaylar için askerliğini yapmış;

Adli sicil kaydı bulunmayan;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi / kronik rahatsızlığı bulunmayan;

İzmit ilçesinde ikamet eden (öncelikli tercih sebebidir);

Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER

Diploma veya mezuniyet belgesi

İkametgah

İş Tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş

Fotoğraf (veya fotoğraflı özgeçmiş)