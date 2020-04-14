İzmit Belediyesi geçici süreli Kimya Mühendisi alacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) olmak üzere Kimya Mühendisi alınacağını duyurdu. Koronavirüs ile mücadele süreci nedeniyle şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılabilecek.
BAŞVURULAR 14 NİSAN-21 NİSAN ARASINDA
İzmit Belediyesi, yayınladığı ilanda alınacak olan personellerin üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünden mezun ve kozmetik sektöründe en az 2 yıl deneyimi olması gerektiğini duyurdu. Ayrıca başvuruların 14 Nisan - 21 Nisan tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinde yapılabileceği açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun;
Kozmetik sektöründe en az 2 yıl tecrübeli;
MS Ofis programlarını(Word, Excel, Powerpoint) iyi derecede kullanabilen;
Sunum ve raporlama konusunda tecrübeli;
İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim becerileri gelişmiş;
Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip;
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek;
Tercihen 18-45 yaş aralığında;
Zaman Yönetiminde etkin;
Erkek adaylar için askerliğini yapmış;
Adli sicil kaydı bulunmayan;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi / kronik rahatsızlığı bulunmayan;
İzmit ilçesinde ikamet eden (öncelikli tercih sebebidir);
Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER
Diploma veya mezuniyet belgesi
İkametgah
İş Tecrübelerini içeren kısa özgeçmiş
Fotoğraf (veya fotoğraflı özgeçmiş)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz