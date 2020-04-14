İzmit Belediyesi pazarı vatandaşın ayağına getirecek

İzmit Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan yurttaşlar için ’Seyyar Pazar’ projesini başlatmak üzere harekete geçiyor. Daha önce ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan yardım kolilerini salgın sebebi ile ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflardan satın alarak hazırlayan İzmit Belediyesi bu kez hem pazar esnafına destek olacak hem de salgından kendini korumak isteyen ve evlerinde kendilerini izole eden vatandaşların alışveriş için dışarıya çıkma oranını azaltacak.

ENFEKTE ORANININ AZALMASI HEDEFLENİYOR

Hızlı bir şekilde yayılan salgında enfekte oranını yükselten toplumsal alanlarda bulunma oranını minumuma indirilmesinin hedeflendiği projeyle hem esnafın hem vatandaşın yüzü gülecek. Hayata geçecek proje ile İzmit’teki pandemi süresinin kısaltılmasına katkı sunulması bekleniyor.



EN İYİ ÖNLEM EVDE KALMAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Koronavirüs ile mücadelede ilk günden itibaren büyük bir özveri ile halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Kentimizin her köşesinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Pazar yerlerinde de tüm önlemleri almış durumundayız. Ancak uzmanların söylediği gibi pandemi döneminde en iyi önlem evde kalmak. Bu virüs ile ortak akılla mücadele etmeliyiz” diye konuştu.



ORTAK AKILLA

Virüsün sadece sağlığı değil ekonomik durumu da oldukça etkilediğini belirten Başkan Hürriyet, “Birçok yurttaşımız bu süreçte işsiz kaldı, kepenk kapattı. Hem ekonomik buhran yaşayan esnafımız hem de virüsten kendini evinde izole ederek korumak isteyen vatandaşımız için çözüm üretmeye çalışıyoruz. Seyyar Pazar projesinin hayata geçirilmesi adına ilk adımlarımızı attık. Pazarcılar odası ile görüşmelerimizi yaptık. Pazarcılar odasının üyelerine yapacağı çağrı sonrası bu projede yer almak isteyen pazarcı esnafımızla bir araya gelip kuralları ve satış şartlarını konuşacağız. Ardından da faaliyete başlayacağız. Birlikte savaşarak, ortak akılla hareket ederek bu mücadeleyi kazanacağız” açıklamasında bulundu.