Feci şekilde can verdiler

Kaza, akşam saatlerinde D-655 yolu Tabakhane Köprüsü’nde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Vedat Ocak yönetimindeki 81 AAT 339 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen Feridun Uzun’un (41) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan motosikletin sürücüsü Uzun ile arkasında oturan Fahri Yılmaz (66) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILDI
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni morga konuldu.Kaza nedeniyle D-655 yolu Zonguldak yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım yan yoldan sağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz