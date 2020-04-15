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65 yaş yasağına takılan işadamı işe gitmek için izin istedi

Tam Çelik Sanayi Limited Şirketi sahibi Ergün Köse, 65 yaş üstünün sokağa çıkamaması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, “Bir tek istediğim şu, bize müsaade etsinler ben işime gelip gideyim, başka bir şey istemiyorum” dedi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk faktörü nedeniyle 65 yaş üstü şahsıların sokağa çıkmasının yasaklanması ile mağdur olduklarını belirten Tam Çelik Sanayi Limited Şirketi sahibi Ergün Köse, sadece işe gitmek için yetkililerden izin istedi. Yasa nedeniyle mağdur olduklarını belirten Köse, “Burası bir sanayi tesisleri kuran, sanayinin yan ürünlerini yapan bir fabrika. Biz yurt dışına da yurt içine de iş yapıyoruz. Bu bölgedeki bütün fabrikaların ekipmanlarını yapıyoruz. Yeni kurulan tesislerini yapıyoruz. Biz büyük bir firmayız, ben sahibiyim, kardeşim de ortağım. Fakat biz yaşımızdan dolayı işe gelemiyoruz. Gelemediğimiz için de işçi çalıştıramıyoruz. Ben küçük bir dükkan sahibi değilim. Ben burada en büyük işler yapan şirketlerden birisiyim. Yaşımdan dolay ben buraya gelemeyince iş de alamıyorum iş de veremiyorum. Vergilerimi yatıracağım, alacaklarımı alacağım, bankalarda işlerim var, çeşitli işlerim var” dedi.

SADECE İŞE GİDİP GELMEK İÇİN İZİN İSTİYORUM

Yaşı gereği sokağa çıkamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Köse, “Bunlar için buraya gelemedikten sonra kapatmak mecburiyetinde kalıyorum. Kiracılarım var. Devlete borçlarım var. Bir tek istediğim şu, bize müsaade etsinler ben işime gelip gideyim. Çünkü yaşımdan takılıyorum. Yaşlı olduğumuz için müsaade etmiyorlar dışarı çıkmamıza. Biz sağlıklıyız, sağlıksızız diye bir şey demiyorum. Kimsenin ne zaman hasta olacağını kimse bilemez. Bana müsaade kağıdı versinler ben evimden buraya geleceğim, buradan da evime gideceğim. Başka bir şey istemiyorum ki. Ben aldığım belgeyle şehir dışına çıkmak, dolaşmak istemiyorum. Ben Vali Konağı’nın orada oturuyorum. Oradan Orduevine iniyorum. Altyoldan buraya geliyorum. İşimle, gücümle, faturalarımla uğraşıyorum sonra da evime gidiyorum. Sadece bu hat için müsaade vermeseler o zaman atıl kalacak” dedi.

YAŞIM 78 AMA BEN 50 YAŞINDA HİSSEDİYORUM

İş yerinin 10 bin metrekarelik alan olduğunu ve sanayinin en büyük tesislerine sahip olduğunu belirten Köse, “Ben ne yapacağım şimdi? Kaç gündür uğraşıyorum ulaşamıyorum. Diyorlar 115,116,112’yi ara. Devamlı bekleyin, meşgul. Bana kim yardım edecek? Ben buranın duayeniyim. Benim yaşım 78 ama ben kendimi 50 yaşında hissediyorum. Benim para kazanma zamanım geçti artık. Yetiştirmiş olduğum çıraklar, kalfalar, ustalar var. Ben onlara yurt dışından iş alıyorum, iş veriyorum. Onları organize ediyorum. Hep çalışarak geldim ben. Ben yetiştirdiğim insanlara yardımcı olmak, bilgi birikimlerini aktarmak istiyorum. İzmit Belediyesi beni gençlik kamplarına gönderiyor ‘nasıl yaptın’ diye soruyorlar. Ben ilkokul mezunuyum ancak yapamadığım, bilmediğim hiçbir iş yok” dedi.

İŞTEN EVE, EVDEN İŞE GİTMEK İSTİYORUM

Sözlerine devam eden Köse, “Benim gibi daha neler var. Sanayideki çıraklar, çocuklar var. Onlara işi kim öğretiyor? Bizim gibi yaşlı insanlar öğretiyor. Biz para için değil, çalışmak için izin istiyoruz. Tümüne izin vermesinler. Benim vergi verdiğimi, ticaret odasına kayıtlı olduğumu, faturalar kestiğimi araştırsınlar. Ben çarşıda oturan insanlardan değilim. İşverenim ben. İş alırım, teslim ederim. Hem şirket hem de çalışanlar kazanır. Benim gibi insanlar lazım. Ben yılmadım, bu yaşındayım halen çalışıyorum. Birçok şirketin imalatlarını yaptım. O kadar çok bilgi birikimim var ki; faydalı olmaya çalışıyorum. İşten eve, evden işe gitmek istiyorum. Kaçak geliyorum. Şimdi ben suç mu işledim? Burası 10 bin metrekare 5 tane kiracım var. Bunlar da yurt dışına işler yapıyorlar. Bunlara da yardımcı oluyorum. Üçüncü havaalanı işleri burada yapıldı. Burası çok büyük bir tesis” şeklinde konuştu.

Bugün 01:47 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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