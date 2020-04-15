Büyükakın, “Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenenler sektörlerin arasında olan şehir içi sivil taşımacılığında çalışan şoförlere dönük gıda ve hijyen desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile bir araya gelerek bir dizi açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, Korona ile mücadele sürecinin başından beri tüm esnafa yardımcı olacak çalışmaları yürüttüklerini dile getirerek, “Bunu yaparken ilgili oda başkanlarımızla beraber çalışıyoruz” dedi.

“1600 ŞOFÖR ARKADAŞIMIZA TESLİM ETMEYE BAŞLIYORUZ”

Korona salgınından en fazla etkilenenler sektörlerin başında olan otobüsçü ve minibüsçü esnafını kapsayacak bir dizi desteğin de hazırlandığını duyuran Başkan Büyükakın, “Berberler, bakkallar, pastacılar, terziler ve tüm esnaflarımızın taleplerine dönük hazırlıkların yapıldığını” söyleyerek şunları kaydetti: “Odalarımızın gıda yardımı ve hijyen paketi ihtiyaçları olabiliyor. Bu yardımları kendilerine ulaştırmak için organize oluyoruz. Bu kapsamda otobüsçü kardeşlerimize gıda ve hijyen yardımıyla ilgili son bir çalışma daha yaptık. İnşallah yaklaşık 1600 şoför arkadaşımıza teslim etmeye başlıyoruz. Esnafımız ciddi ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Zorunlu olarak kapanan iş yerlerimiz var. Onlara da gereken yardımı yapmak için hazırlıklar içindeyiz. Her biri için tek tek çalışıyor ve zamanı geldiğinde yardımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AMİRAL GEMİ OLARAK DÜŞÜNÜLMELİDİR”

“Sadece minibüsçü ve otobüsçülerin değil, kafe, restoran işletmecilerinin, berberlerin, terzilerin, bakkallarımızın aslında ihtiyacı olan tüm esnafımızın hepsinin yanında olacağız” diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın şunları da dile getirdi. “Korona virüs sıkıntısını hep birlikte aşacağız. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi amiral gemi olarak düşünülmelidir. Biz hem esnafımızın hem vatandaşımızın yanında olmak için başından beri elimizden geleni yapıyoruz. Bütçemizdeki dengeleri tekrar gözden geçiriyoruz. Sosyal yardım kısmına daha fazla kaynak ayırarak önümüzdeki yılları geçirmek üzere yeniden düzenlemeler yaptık. Bu kapsamda şu ana kadar 50 bin koli gıda paketi ve 15 bin adet hijyen paketi hazırladık. Bunların dağıtımı devam ediyor. İkinci bir tedbir olarak bir bu kadar daha hazırlık yaptık. Onlarda önümüzdeki süreçte gerek muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza gerek esnafımıza dağıtılmak üzere bütün planlama çalışmalarını yapıyoruz.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere dünyayı ve ülkemizi saran korona virüsünden dolayı sektörel anlamda ciddi anlamda maddi anlamda zor durumdayız. Bu dönemde esnafımızın ve özellikle araçlarda çalışan şoför çalışanlarımıza Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yardım bizleri çok mutlu etmiştir. Bir şekilde daha işimize motive olma anlamında önemli katkısı olacağını da düşünüyorum. Gerçekten şu anda esnafımız ve şoförlerimiz zor bir dönemden geçmektedir. Tüm güçlüklere rağmen bu taşımacılığı yapmak zorundayız. Ben tekrar gıda ve hijyen kolileri noktasında Kocaeli’ndeki hizmet veren esnafım adına Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.