Meclise sunuldu yeni korona paketi geliyor

Paket, ücretsiz izne çıkana, işsizlik maaşı alamayana ödeme, 3 ay işten çıkarmaya yasak, yaşlı ve engelli yardımında gelir şartının kaldırılması ve su faturalarının ertelenmesi gibi önlemleri içeriyor. Corona virüs nedeniyle ekonomide yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzlukların etkilerini azaltmak için hazırlanan yeni paket, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Daha önce sektörün görüşüne açılan 62 maddelik taslak, 15 maddelik teklife dönüştürüldü. Teklifin detaylarını AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıkladı. Partiler arasında uzlaşma olması halinde, teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI

Düzenlemeyle, 15 Mart itibarıyla ücretsiz izne çıkarılan ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayan veya işten çıkarıldığı halde prim gibi şartları tamamlayamadığı için işsizlik ödeneği alamayanlara, ücret desteği sağlanacak. Bu da aylık 1.170 lira olacak. Bu haktan emekli çalışanlar yararlanamayacak. Nakit ücret desteğinden yararlanlar, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) sayılacak ve bu konudaki prim İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Teklifle, Kısa Çalışma Ödeneği’ne ilişkin başvuruların hızlı şekilde yapılabilmesi yani bürokratik engellerin azaltılması sağlanacak. Ödeme için 60 gün müfettiş incelemesine gerek kalmayacak. İşverenin beyanı esas alınacak.

GELİR ŞARTI OLMADAN YARDIM

Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımlar, 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirilecek. Normal şartlarda muhtaç yaşlı ve engelli yardımları için hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liranın altında olmasına bakılıyor. Ayrıca, engelliye bakım maaşı kapsamında bakıma muhtaç kişiye, sağlık kurulu tarafından ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’ verilmesi ve raporda da ‘ağır engelli’ ibaresinin yazması gerekiyor. 3 ay bu şartlar aranmayacak.

SU FİYATLARINA ERTELEME

Teklifle, konutların ve faaliyetleri durdurulan işyerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınacak. Bu konuda yetki belediye meclislerinde olacak.