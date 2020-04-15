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İYİ Parti İzmit ilçe Yardım için sokaklarda

Korona virüs salgını nedeniyle herkesin evine çekildiği dönemde İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı günlerdir sokaklarda
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Pelin Coştur Filiz önderliğindeki İlçe Teşkilatı, mahalle temsilcileriyle görüşerek ekonomik olarak zor durumdaki aileleri saptayıp yardım kolisi dağıtıyorlar. Başkan Filiz'le birlikte İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, Başkan yardımcıları Kenan Vural, Tuğba Kahyaoğlu, Özkan Tavşan ve ilçe yöneticileri hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken diğer taraftan da sokağa çıkma yasağı bulunan ailelerin ilaç ve market ihtiyaçlarını evlere taşıyorlar.

215 AİLEYE KOLİLER ULAŞTI

Pelin Coştur Filiz yaptığı açıklamada; "Öncelikle bu zor günlerde desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 215 aileye hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini ulaştırdık. Yöneticilerimizin tamamı teyakkuz halinde ve telefonları 24 saat açık. Dışarı çıkamayacak durumda olanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve gıda yardımı talebinde bulunanları aciliyet durumuna göre değerlendiriyorlar. Bu süreçte bir çok insan işten çıkarılmış ve çoluk çocuk evde beklemek durumunda. Maalesef hükümet gerekli desteği veremiyor. 10 gün sonra ramazan başlayacak. Dilerim daha fazla destekle zor durumdaki çok daha fazla aileye ulaşabiliriz. Bununla birlikte, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ayten Akgün ve Kadın kolları üyelerimiz İzmit Belediyesi'nde gönüllü olarak maske dikimine yardım ediyorlar. Bu sıkıntılı günlerde İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı olarak elimizden gelen herşeyi yapıyoruz, gerekli önlemleri alarak herkesin yardımına koşan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

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