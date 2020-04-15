Kontakt Lens Kullanımı Koronavirüs Riskini Arttırır mı?

Bu konuda hastalarımızı bilgilendirmek ve kafa karışıklıklarını rahatlatmak adına, konu ile ilgili yayınlanmış bilimsel yayınlar ışığında bir derleme yapmak istedik.

“Şu anda virüsü bulaştırdığına dair herhangi bir kanıt yok”

Şu andaki mevcut bilgimiz ile kontakt lens kullanılmasıyla, koronavirüs ile enfekte olma riskinde artış olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu noktada; ideal kullanım ve bakım prosedürlerine hassasiyet gösterilmesinin yanı sıra, kapsamlı el yıkama gibi hijyen önlemlerinin ciddiye alınması önem taşır. Bunlar arasında; lenslerinizi belirtilen süreler içinde değiştirme, tekrar kullanılabilir lensler için dezenfeksiyon uygulaması, gece kontakt lenslerle uyumama ve gözünüzde batma, yanma, kızarıklık gibi bir belirti varsa kontakt lens kullanımına ara verme gibi öneriler sayılabilir.



Bu şikayetler varsa lens kullanımına ara verilmeli!

Konu ile ilgili olarak ortaya sürülmüş ve haklılığı küçümsenmeyecek kadar önemli olan bir görüş; kontakt lens kullanan insanların, kullanmayanlara oranla ellerini daha fazla gözlerine temas ettirdiği yönündedir. Göz, yüz ve ağız teması ile virüsün bulaş yapabildiği bilindiğinden, göz ve yüze dokunma sayısını sınırlamak için kontakt lens takmak yerine gözlüklere geçmeyi öneren bazı uzmanlar mevcuttur.Bu noktada eğer; kontakt lens kullandığımızda gözümüzde rahatsızlık hissi oluyor ve elimizi sıklıkla gözümüze temas ettiriyorsak, bu dönemde kontakt lens kullanımına ara vererek, salgın dönemi bittiğinde kontakt lens muayenesi için göz doktorumuza başvurmayı ihmal etmemeliyiz. Bunlara ek olarak; ateş, öksürük veya grip benzeri şikayetlerin olduğu durumlarda da kontakt lens kullanımına ara verilmesi önermekteyiz.



Kontakt lens kullanımı hakkında konuşurken, hastalarımıza bir kaç temel kuralı hatırlatmakta fayda görüyoruz: Uygun el yıkama nasıl olmalı?

Kontakt lensi takma ve çıkarma öncesinde, sabun ve su ile dikkatli ve kapsamlı el yıkama ve ardından kağıt havlu ile elleri kurutma çok önemlidir.

Kontakt lenslerin temizliği nasıl yapılmalı?

Günlük tek kullanımlık lensler; akşam çıkarıldığında atılmalı, hiç bir surette tekrar kullanılmaya çalışılmamalıdır. Aylık ve iki haftalık lensler üretici önerileri ve göz sağlığı uzmanı talimatlarına göre düzenli olarak, lens solüsyonları ile dezenfekte edilmelidir. Akşamları lens ile uyumaktan kaçınılmalı ve kontakt lensler önerilen kullanım süreleri tamamlandığında atılıp, yeni lens kullanımına geçilmelidir. Kontakt lenslerinizi doğru şekilde temizlemek ve kullanmak, gözlerinizin sağlıklı kalmasını ve enfeksiyonlardan uzak kalmanızı sağlayacaktır.Mutlaka bir göz hekimi tarafından hastaya denenerek, reçete edilmiş olan kontakt lens kullanılmalıdır. Kontakt lens kullanımı esnasında gözlerde ağrı, kızarıklık ve bulanık görme gibi sorunlar yaşanırsa mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.Güvenilir ve bilimsel kaynakları tercih edin

Özetlemek gerekirse; geçirmekte olduğumuz dönemde kontakt lenslerin sağlıklı ve lens bakım kurallarına uyan bireyler tarafından bırakılmasına veya kontakt lens kullanıcılarının gözlük kullanıcılarına kıyasla enfeksiyon açısından daha fazla risk altında olduklarına dair, bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, küresel bir pandemi gibi hızlı değişen durumlarda, sadece kontakt lens kullanıcılarının değil tüm bireylerin; konu sağlık olduğunda akıllarındaki sorulara cevabı, güvenilir ve bilimsel kaynaklardan almaya çalışması önemlidir