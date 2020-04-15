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Koronavirüsle ilgili bilgiler davranışlara dönüşmeli

Solunum Derneği TÜSAD, Türkiye’nin dört bir yanındaki üyeleri ile koronavirüs (CoVid-19) salgını mücadelesini sürdürürken, bireysel olarak üzerimize düşen görevleri de hatırlatmaya devam ediyor. TÜSAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Akçay, hastalığın bulaş hızını kesmek için sosyal izolasyonun önemini vurgularken, “Gelinen nokta; edinilen bilgilerin davranışlara dönüşmesini zorunlu kılıyor” dedi
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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Akçay, koronavirüs (CoViD-19) salgınına karşı önemli bilgiler paylaşırken, sağlık çalışanlarının yürüttüğü mücadelenin bireysel sorumlulukların üstlenilerek desteklenmesini istedi. Dünya ülkelerinin tümünün çok ciddi boyutları olan bu salgını yönetmeye çalıştığını vurgulayan Akçay, “TÜSAD olarak amacımız üyelerimize, tüm sağlık çalışanlarına, kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak ve tedbirleri ciddiye almalarını iletmek” dedi.

''2 SAAT ÖNCEDEN YASAK İLANI EMEKLERİ HEBA ETMİŞTİR''

Hayatımızın odağına yerleşen CoViD-19 salgınının hem sağlık çalışanları hem de halk arasında tek gündem konusu olduğunu belirten Akçay, şu noktalara dikkat çekti: “Kuluçka süresinin 2-14 gün olduğu tahmin ediliyor. Enfekte bir kişinin ortalama 2-3 kişiye bu virüsü bulaştırdığı düşünülürse önümüzdeki iki haftanın ülkemizdeki olgu sayısının artışında kritik önemi olduğu, bu anlamda sosyal izolasyonun önemi algılanabilir. Covid-19 hastalarını izleyen tüm sağlık çalışanları, muayeneye gelen enfekte olmamış hastalar, günlük yaşam içinde izolasyona dikkat etmeyen tüm bireyler, maalesef hepsi risk altında. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlamadan önceki son 2 saat, halkın panik reaksiyonla ikmal peşinde sokaklara akın etmesiyle, salgınla haftalardır mücadele eden bunca sağlık çalışanının emekleri ziyan olma noktasına getirilmiştir. Toplumun her bir bireyinin duyarlı ve bilinçli hareket etmesiyle ancak bu salgını önlemek olanaklı olacaktır. Bu nedenle olağanüstü günler yaşadığımızı içselleştirip, her zamanki rutinlerimizden uzaklaşmamız gerekiyor.”

KORONA BELİRTİLERİNİ GÖREN KİŞİLER HEMEN SAĞLIK KURUMUNA GİTMELİ 

Bu noktada belirtilere dikkat etmenin önemli bir görev olduğunu vurgulayan Akçay, sözlerine şöyle devam etti: “Hastalığa yakalanan bireylerin yüzde 80'inde ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri oluşuyor. Bu belirtilerin görüldüğü bireylerin hızla en yakın sağlık kurumuna başvurması gerekiyor. Daha nadir burun akıntısı, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı ve ishal ile de başlayabiliyor. Bugün bütün sağlık çalışanları çalışıyor, ‘şüpheli olgu’ tanımına uyan tüm olgulara tanı koymak için uğraşıyor. Covid-19 pozitif olguların tüm yakın temaslılarına belirti/bulgu olmasa bile karantina kuralları uygulanıyor. Gelinen nokta edinilen bilgilerin davranışlara dönüşmesini zorunlu kılıyor.”

ANA NOKTALARA VURGU YAPMALIYIZ 

“Hepimizin pandemiden kurtulduğumuz günlere en kısa sürede elbirliğiyle ulaşması için mücadeleye devam, güçlerimizi birleştirelim, bu salgını durduralım” çağrısı yapan Akçay, TÜSAD olarak şu ana noktaları vurgulayarak tüm vatandaşlarımızı tekrar uyardı:

Hepimiz için en önemlisi; mümkün olduğunca enfeksiyondan uzak durmak.
Sağlık çalışanları, kişisel koruyucu ekipman ile şüpheli ve kesin Covid-19 olgularını yönetmeli.
Çocuklarımız ve gençlerimiz belirtisiz hastalık geçirebileceklerini hesap ederek, topluma hastalığı yaymamak için kalabalık ortamlarda bulunmamalı. Vazgeçemeyecekleri iletişim trafiğini bir süreliğine internetten yürütmeli. Elleri eskisinden daha sık su ve sabunla ovarak yıkamalı, el yıkama şansını yaratana kadar yanlarında taşıdıkları kolonya veya el dezenfektanı ile ellerini temizlemeli.
Hasta olanlar veya hasta görünenlerden uzak durulmalı. Hasta olanlar evlerde odalarını ayırmalı, odayı sık olarak havalandırmalı, evde dolaştıkları sürede cerrahi maske takmalı. Şikayetler ağırlaşmıyorsa evde istirahati 14 güne tamamlamalı, şikayetleri artıyorsa en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Toplu yaşam alanlarına zorunlu girilen hallerde maske takılmalı. İyi beslenmeli, iyi uyumalı. Sigara içenler için bırakmanın tam vakti, akciğerlerimizin korunmasının önemini kavramanın tam vakti, bu fırsatı iyi kullanmalı. En önemlisi kronik hastalarımız doktorlarının önerdiği ilaçlarını kesmemeli, en ufak tereddütte doktorlarına ulaşmalı. Bilgi kirliliğine karşı sadece konunun uzmanlarının konuşması gerekirken, kafa karıştıran yanlış bilgilerden uzak durmalı.‘Kronik hastalıklarınızın ilaçlarını kullanmayın" gibi asılsız bilgilere kulak verilmemeli. TÜSAD olarak tüm çalışma gruplarımız ile CoVid-19 salgınına ilişkin uyarılarımızı, kronik hastalıklara ilişkin bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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