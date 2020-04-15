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Türkiye’de ilk kez Akçaray’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, UV filtre teknolojisini Türkiye’de ilk kez Akçaray’da uyguladı
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UlaşımPark, Akçaray’da UV filtre ünitesi teknolojisini Türkiye’de ilk kez uygulayan firma olarak demiryolu tarihine geçti. UlaşımPark, uyguladığı UV Filtre teknolojisi ile yolcularına sağladığı hizmet kalite çıtasını da en üst seviyelere taşımayı başardı.

CORONA’YI %99 ÖNLÜYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda UlaşımPark ar-ge çalışmalarını yürüten mühendis ve teknik ekip 6 aylık süre zarfında UV filtre teknolojisini Akçaray’da denedi. Bu süre boyunca tramvaylarda çeşitli hava kalite testleri yapıldı. Yapılan hava kalite testleri ve tıbbi araştırmalar neticesinde tramvaylara UV Filtre ünitesi montajı yapıldı. UV Filtre montajı ile bu sayede tramvaylar içerisindeki hava kalitesi en üst seviyeye çıkarıldı.

TÜM TÜRKİYE’DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

UlaşımPark, Türkiye’de ilk defa uyguladığı projeyi diğer raylı sistem işletmecileri ile de paylaşmayı ihmal etmedi. Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) üyesi olan UlaşımPark, diğer şehirler deki raylı sistem işletmecileri ile de UV Filtre teknolojisinin detaylarını teknik sunum olarak paylaştı. Kurulum aşamasından maliyetine, sistemin çalışma prensibi ve tüm detaylarını diğer şehirlerle paylaşarak Türkiye’de raylı sistemler de yol gösterici ve örnek teşkil etmeyi başardı.

EN ÜST SEVİYEDE HAVA KALİTESİ

UlaşımPark, yolcuların tramvaylarda daha rahat seyahat etmesi için her türlü önlem almayı önceden düşünüyor ve uygulamaya alıyor. 6 ay öncesinden denemesine başlanan UV Filtre projesinin şuan da Akçaray tramvaylarına uygulanması da bunun bir sağlaması. UV Filtre sayesinde önceden 59 kob M3 olan bakteri değeri 6 kob/M3’e, 6 kob/M3 olan küf değeri ise 0 kob/M3’e düşürüldü. Bu sayede hava kalitesi en üst noktalara taşındı. Yapılan testler bağımsız ve tarafsız bakanlıkça akredite edilmiş kurum tarafından yapılmıştır.

POLEN FİLTRELERİ DE HER HAFTA DEĞİŞİYOR

UlaşımPark UV Filtre uygulamasını yapmakla kalmıyor ve her hafta tüm tramvaylarında polen filtrelerini düzenli ve programlı olarak değiştiriyor. Değişen polen filtreleri sayesinde pırıl pırıl bir hava tramvayların içerisine aktarılıyor.

UV FİLTRE NEDİR ?

UV Filtre, ultraviyole ışın metoduyla çalışan bir sistemdir. Ultraviyole ışınları havadaki mikroorganizmaya çarparak ultraviyole ışın etkisiyle mikropların yapısını bozmaktadır. Sistem etkisi %99 oranında başarı sağlamaktadır. Sonuç olarak ultraviyole ışınları ile tramvay içerisinde en üst seviyede temiz hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Yolcuların güvenli ve sağlıklı seyahat etmesi için araç içerisinde bulunan mikroorganizmaları yok ederek olası salgın etkileşiminin önüne geçilmiş olur. UV Filtre; ameliyathanelerde, ileri derecede tıbbi ve kimyevi araştırmalar yapan laboratuvarlarda hava dezenfektasyonu için en çok tercih edilen sistemdir.

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